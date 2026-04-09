Il presidente degli Stati Uniti ha espresso critiche forti nei confronti della Nato, sottolineando in modo particolare la questione della Groenlandia. Dopo un incontro riservato alla Casa Bianca con il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, sono circolate voci su possibili iniziative per punire gli alleati. Le dichiarazioni del presidente hanno creato tensione tra le parti coinvolte, alimentando un clima di incertezza sulle relazioni transatlantiche.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente criticato aspramente la Nato e ha apparentemente ribadito le sue minacce riguardo alla Groenlandia dopo aver incontrato a porte chiuse alla Casa Bianca il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte. Un confronto durante il quale sarebbe stato discusso anche un'eventuale uscita degli Usa dalla Nato. dopo l'indignazione manifestata da Trump nei confronti degli alleati per non essersi uniti alla sua guerra contro l'Iran. "LA NATO NON C'ERA QUANDO NE AVEVAMO BISOGNO, E NON CI SARA' SE NE AVREMO BISOGNO DI NUOVO", ha tuonato Trump su Truth poco dopo l'incontro con Rutte. "RICORDATE LA Groenlandia, QUEL GRANDE, MAL GESTITO, PEZZO DI GHIACCIO!!!", ha aggiunto, senza fornire ulteriori spiegazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump e Nato, gelo totale: "Ricordate la Groenlandia", le voci sul "piano per punire gli alleati"

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