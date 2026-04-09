Trump contro l’Europa | Adesso basta! Chi lo tiene?

Dopo la guerra in Iran e con una tregua ancora instabile, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche all’Europa, chiedendo di smettere di mettere in discussione le sue politiche. Ha inoltre puntato il dito contro alcuni alleati della NATO, accusandoli di non aver fornito un adeguato supporto in un momento cruciale del conflitto. Le sue dichiarazioni hanno generato reazioni e discussioni sui rapporti transatlantici.

NEW YORK – Nel contesto successivo alla guerra in Iran e con una tregua ancora fragile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concentrato l’attenzione sulle relazioni con la Nato, accusando gli alleati di non aver sostenuto Washington nella fase decisiva del conflitto. La posizione arriva mentre l’amministrazione statunitense è impegnata su più fronti: la gestione della fase negoziale e le ricadute politiche interne in vista delle prossime scadenze elettorali. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, la linea del presidente mira a spostare l’asse della responsabilità sulla mancata “vittoria” in direzione degli alleati, con riferimenti anche alla possibilità di rivedere il ruolo degli Stati Uniti negli equilibri occidentali costruiti negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Trump contro l’Europa: “Adesso basta!”. Chi lo tiene? Tiene una pistola con matricola abrasa in hotel, nuova condanna per Baby Gang: “Adesso basta, solo musica”Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola... "Adesso basta, butto giù lo stabilimento"Sono 142 gli stabilimenti nelle spiagge di Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto... TRUMP CONTRO l’EUROPA Temi più discussi: L’Europa si sfila grazie alle regole, ma è senza strategia; Trump accusa l’Europa per il suo fallimento in Iran - Pierre Haski; Quelle minacce vuote ma vere: il Patto atlantico conviene agli Usa, da Trump solo odio irrazionale; L’Europa deve rilanciare sulla diplomazia con l’Iran. NATO, EFFETTO TRUMP | L’Europa rompe con gli Usa e cambia rotta su Iran e gas russoLe dichiarazioni di Trump sulla NATO, e il proposito di uscirne, riflettono l'approccio spregiudicato di chi non fa ai conti con se stesso ... ilsussidiario.net Dopo l'accesso negato alle basi aeree, ora Trump minaccia l'Europa: Sto considerando seriamente l'uscita dalla NatoIl presidente americano in un'intervista al Telegraph attacca gli alleati europei, colpevoli di non aver fornito agli Usa un sufficiente supporto alla guerra contro l'Iran: L'Europa non è affidabile. ilfoglio.it https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-trump-forze-usa-schierate-a-iran-fino-raggiungimento-un-vero-accordo-AIcGeDPC - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le notizie del 9 aprile 2026 | Tregua in bilico. Trump: "Nostre forze restano fino a vero accordo" x.com