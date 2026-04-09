Durante una puntata di Tagadà su La7, si è svolto un acceso confronto tra Tiziana Panella e Claudio Cerasa, direttore del Foglio. La conduttrice ha sollevato dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo all’Iran, mentre Cerasa ha discusso il bilancio delle azioni militari e delle tregue nella regione. I due hanno espresso opinioni opposte sulle strategie adottate e sui risultati ottenuti finora.

Botta e risposta serrato a Tagadà (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Tiziana Panella, e il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che su diversi punti della guerra in Iran e della strategia israelo-americana hanno svelato posizioni nettamente differenti. Il primo battibecco verte sulla linea del presidente degli Usa, del quale Cerasa difende una sostanziale coerenza: “Trump cambia spesso idea, però sull’Iran in questi ultimi otto mesi è sempre stato molto coerente rispetto alle sue idee di fondo. A giugno dello scorso anno aveva detto che se l’Iran non avesse negoziato con gli Usa, avrebbe colpito. E ha colpito. E un mese fa ha detto: “Se l’Iran non negozia con noi, come vogliamo noi, noi colpiamo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump coerente sull’Iran? Ho qualche dubbio”. Panella mette in difficoltà Cerasa sul bilancio della guerra e della tregua

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Ma forse Trump…avrà conosciuto il gemello di Conte Chissà se almeno il gemello sarà coerente - facebook.com facebook

Ma certo povero Travaglio la colpa è di Trump che essendo un uomo affidabile e coerente nessuno poteva pensare facesse qualcosa di diverso da quello che aveva promesso. E’ matematico. x.com