Trump annuncia la tregua | l’opposizione non accetta la pace

Il fronte della critica internazionale contro l’ex presidente degli Stati Uniti rimane attivo, anche dopo che egli ha annunciato una tregua. La notizia ha sorpreso alcuni osservatori, ma l’opposizione non ha ancora dato segnali di accettare la proposta di pace. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti e non sono stati ancora definiti dettagli concreti riguardo alle modalità e ai tempi dell’accordo.