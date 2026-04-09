A Sanremo alcuni residenti hanno segnalato di aver ricevuto SMS che segnalano presunte pendenze nel pagamento della TARI. Il Comune ha prontamente bloccato queste comunicazioni, ritenute parte di una campagna di phishing. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di effettuare pagamenti o fornire dati personali. Nessun pagamento si deve effettuare tramite messaggi o link sospetti.

Diversi residenti di Sanremo hanno segnalato la ricezione di messaggi SMS contenenti comunicazioni relative a presunte pendenze nel pagamento della TARI. L’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per smentire ogni legame tra tali messaggi e i propri uffici, avvertendo la cittadinanza del pericolo di truffe digitali. La strategia di difesa del Comune contro il phishing tributario. Il Servizio Tributi del Comune di Sanremo ha ribadito con fermezza che le comunicazioni inviate tramite cellulare non hanno alcuna ufficialità e non sono riconducibili agli organi amministrativi cittadini. La procedura corretta per gestire ogni dubbio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa TARI a Sanremo: allarme SMS, il Comune blocca il phishing

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