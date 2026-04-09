Truffa online da 6mila euro individuato il responsabile | sequestrata l’intera somma

Nella giornata del 9 aprile 2026, a Colle Val d’Elsa, è stato individuato e denunciato il soggetto ritenuto responsabile di una truffa online che ha coinvolto circa 6.000 euro, sottratti a un cittadino locale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’intera somma sottratta, recuperandola e restituendola alla vittima. L’indagine, avviata dopo la denuncia, ha portato all’identificazione del presunto truffatore e al sequestro del denaro.

Colle Val d’Elsa, 9 aprile 2026 - Truffa informatica da circa 6mila euro ai danni di un cittadino della Val d’Elsa, individuato il presunto responsabile e recuperata l’intera somma sottratta. I carabinieri della stazione di Colle Val d’Elsa, al termine di una meticolosa attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Siena un 33enne, cittadino italiano residente a Napoli, ritenuto presumibilmente autore del raggiro. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, finita nella rete di una truffa online particolarmente elaborata. I fatti risalgono al 2 ottobre 2025,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa online da 6mila euro, individuato il responsabile: sequestrata l’intera somma Colleferro. Truffa in una sala slot: individuato il responsabile. Ricarica fraudolenta da 300 euro, indagato un uomo con precedenti per lo stesso reatoCronache Cittadine COLLEFERRO – È stato individuato e denunciato l’uomo responsabile della truffa avvenuta lo scorso 7 Febbraio ai danni di una... Truffa online da seimila euro: napoletano nei guaiI carabinieri della stazione di Colle di Val d'Elsa (Siena) hanno concluso una complessa indagine che ha portato all'individuazione di un presunto... Temi più discussi: Telefonate con tanto di urla e sirene dell’ambulanza: scia di truffe telefoniche (dalla Campania) in Trentino – Alto Adige; Maxi truffa Nft, mille creditori: slitta l'udienza sui passivi ma i soldi sono finiti; Truffe agli anziani tra Trento e Bolzano: scoperta banda con base in Campania; Finti carabinieri e avvocati, truffe agli anziani: indagini da Cavalese. Home Cronaca Siena TRUFFA ONLINE DA 6MILA EURO: DENUNCIATO UN 33ENNE, SOLDI RECUPERATICOLLE DI VAL D’ELSA - Una truffa online da circa 6.000 euro è stata scoperta e risolta dai Carabinieri della stazione locale, che hanno identificato il presunto responsabile e recuperato l’intera somm ... oksiena.it Raggiro online da 6mila euro: beccato dai Carabinieri il truffatoreCOLLE VAL D'ELSA. Lo scorso 31 marzo, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una meticolosa attività d'indagine, hanno deferito in stato di ... ilcittadinoonline.it Truffa online da 6mila euro: soldi recuperati, denunciato 33enne... - facebook.com facebook Cambogia: il parlamento approva la prima legge contro i centri truffa online, pene fino a 10 anni x.com