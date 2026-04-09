In un processo in tribunale si discute di una truffa da oltre un milione di euro, collegata a un piano che prevedeva la promessa di svincoli finanziari con capitali esteri. La protagonista dell’indagine è una donna di 67 anni, accusata di aver coinvolto diversi soggetti in una frode basata su false promesse di investimenti svizzeri. L’udienza si sta svolgendo in queste ore, con le parti che presentano le proprie prove.

Una donna di 67 anni è finita sotto processo per una presunta truffa che avrebbe coinvolto oltre un milione di euro, orchestrata attraverso la promessa di svincoli finanziari legati a capitali esteri. Secondo l’accusa, nel corso del 2021, l’imputata avrebbe incassato somme ingenti da due persone diverse, vantando la disponibilità di ingenti patrimoni in Svizzera pronti per essere riportati in Italia tramite lo scudo fiscale, ma condizionati al pagamento di interessi fittizi per sbloccare i fondi. Le cifre coinvolte nell’operazione sono estremamente rilevanti: una delle vittime avrebbe versato 242mila euro, mentre la seconda avrebbe consegnato la cifra di 800mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa da un milione: il piano dei finti capitali svizzeri in aula

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