Truffa da 1 milione | l’insegnante che fingeva di essere una docente

Quattro persone sono state portate davanti al giudice a Bergamo con l’accusa di aver messo in piedi una truffa da oltre un milione di euro tra il 2017 e il 2021. Tra gli imputati c’è anche un insegnante che si spacciava per una docente, contribuendo a un sistema di inganno ben organizzato. Gli investigatori hanno ricostruito i dettagli di questa operazione fraudolenta, che ha coinvolto diverse vittime.

Un sistema di inganno coordinato ha portato quattro persone davanti al giudice Carmen Carandente a Bergamo, accusate di aver orchestrato una truffa superiore al milione di euro tra il 2017 e il 2021. Il meccanismo si basava sulla promessa di sbloccare ingenti capitali esteri attraverso versamenti urgenti, coinvolgendo due vittime che hanno perso somme massicce, tra cui 800mila euro da una parte e oltre 240mila dall’altra. Le indagini hanno ricostruito un disegno criminoso nato nell’area di Fara Gera d’Adda, dove i legami personali sono stati utilizzati come strumento di manipolazione. Al centro della vicenda, una figura presentata come una docente universitaria di alto profilo avrebbe attirato le vittime con la storia di decine di milioni di euro rientrati dalla Svizzera tramite lo scudo fiscale e depositati presso Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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