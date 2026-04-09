Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale in una partita in cui è stato sconfitto dal giocatore brasiliano con il punteggio di 6-3, 6-2. La sfida si è conclusa con una vittoria netta del rivale, che ora affronterà il tedesco Zverev. Nonostante la sconfitta, l'azzurro mantiene il posto tra i primi 100 del ranking mondiale.

Si conclude agli ottavi, come un anno fa, l’avventura di Matteo Berrettini a Montecarlo: a fermarne la corsa il giovane prodigio brasiliano Joao Fonseca, ben più forte (e si sapeva) del suo attuale n.40 in classifica. Finisce 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti: Fonseca è il più giovane giocatore a raggiungere i quarti del torneo dal 2005, quando ci riuscirono Nadal (che poi lo vinse) e Gasquet. Per Matteo comunque una settimana positiva, nella quale è tornato a battere un top ten dopo un anno (Medvedev) e ha scongiurato l’uscita dai primi 100 del mondo. Il brasiliano sfiderà nel prossimo turno il tedesco Zverev, che ha battuto Bergs 6-2 7-5. Tra... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo Fonseca per Berrettini: Matteo si ferma agli ottavi ma resta tra i primi 100

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