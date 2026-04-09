Tristi tropici il turismo neocoloniale

In molte destinazioni tropicali frequentate dai turisti del Nord del mondo, le comunità locali vivono situazioni di disagio e difficoltà. Questi luoghi, pubblicizzati come paradisi, spesso nascondono realtà di sfruttamento e impoverimento per le popolazioni indigene. La presenza del turismo internazionale ha portato a trasformazioni sociali ed economiche che non sempre favoriscono le comunità native, creando un divario tra immagine e realtà.

Turismo insostenibile Il turismo nei paesi tropicali è una forma di neocolonialismo che espropria le comunità delle terre costiere e dell’acqua, come avvenuto sulla Costa Maya, in Messico. Turismo insostenibile Il turismo nei paesi tropicali è una forma di neocolonialismo che espropria le comunità delle terre costiere e dell’acqua, come avvenuto sulla Costa Maya, in Messico. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Tristi tropici», il turismo neocoloniale La street art incontra i tropici: Miss Chiquita colora il centro di MilanoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Toscana 2050, quasi nei tropici. I giorni oltre i 35 gradi raddoppieranno