A Trieste, le maschere del Carnevale hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale, contribuendo a rinvigorire l’afflusso di visitatori nella città. La manifestazione, che ha coinvolto numerosi partecipanti, ha portato un aumento di presenze nelle vie centrali e negli eventi organizzati. La celebrazione è considerata un elemento chiave per il rilancio del turismo locale, attirando sia cittadini che turisti.

Le maschere che hanno animato le strade di Trieste hanno finalmente ricevuto il riconoscimento ufficiale. Presso la sede del Municipio, si è svolta la cerimonia per la consegna di targhe e coppe ai vincitori delle varie categorie, inclusi i singoli, le coppie, i gruppi e i premiati del concorso fotografico legato alla rassegna. Il trionfo dell’edizione 2026 è andato al rione di Cittavecchia-San Giusto, che ha incantato il pubblico durante il corso mascherato del martedì grasso con la suggestiva messa in scena del tema Atlantide. Investimenti regionali e nuova gestione per il rilancio turistico. L’epilogo della manifestazione non rappresenta solo un momento di celebrazione per i partecipanti, ma segna anche il punto d’arrivo di una profonda ristrutturazione organizzativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, trionfo di Atlantide: il Carnevale rilancia il turismo

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