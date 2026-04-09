Tribunale di Terni a rischio gli avvocati | Impatto penalizzante per l’intera comunità

Il tribunale di Terni rischia di essere coinvolto in una situazione critica, secondo quanto dichiarato dagli avvocati. Essi esprimono preoccupazione riguardo a una proposta che, se approvata, potrebbe avere ripercussioni negative sull'intero sistema giudiziario locale. La questione riguarda una ipotesi in fase di valutazione, e il timore è che le conseguenze possano essere molto serie per l’amministrazione della giustizia nella regione.

“Profonda preoccupazione per il contenuto di tale ipotesi, che, se confermata, determinerebbe conseguenze estremamente gravi per l’intero sistema della giustizia umbra”.Attraverso una nota, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Terni interviene sulla proposta avanzata dall’Associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nuovo autovelox fisso tra Terni e San Gemini: “Potenzialmente molto penalizzante. Non elimina i rischi”. La data di accensioneLe Consigliere comunali Ambra Giacomelli e Federica Montagnoli: “Il punto più critico e pericoloso della zona è proprio all’incrocio tra via Fermi e...

Temi più discussi: Troppi processi e poche toghe, c’è un piano per tagliare il tribunale di Terni; Anche i Tribunali di Terni e Spoleto a rischio. Proposta dell’Anm taglia le sedi più piccole; Terni, avvocati: un danno grave e un arretramento dei diritti dei cittadini la chiusura del Tribunale; Tribunale di Terni ‘a rischio’, Ordine degli avvocati: Evitare in ogni modo la chiusura -.

Terni, Tribunale a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: Gravissime conseguenze per la giustizia in UmbriaL'Associazione nazionale magistrati ha presentato al governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli uffici giudiziari ... corrieredellumbria.it

Terni, l'associazione magistrati propone la chiusura del tribunale e l'ordine degli avvocati insorgeTERNI - L’associazione nazionale magistrati presenta al Governo un piano con cui propone la riduzione degli uffici giudiziari e tra i tribunali da sopprimere c’è quello ... ilmessaggero.it

Tribunale di Terni a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: "Gravissime conseguenze per la giustizia in Umbria". L'Associazione nazionale magistrati ha presentato al governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli - facebook.com facebook

#Terni, #Ordine degli #avvocati: «Evitare in ogni modo la chiusura del #tribunale» x.com