Trentino | bonus da 30mila euro per fermare la fuga di talenti

In Trentino è stata avanzata una proposta per offrire un bonus da 30 mila euro ai professionisti che decidono di tornare nella regione. L’obiettivo è incentivare il rientro di figure formate localmente, al fine di coprire le carenze nella pubblica amministrazione e nel sistema sanitario. La misura mira a favorire il rientro di talenti che hanno lasciato il territorio per motivi di studio o lavoro.

Una proposta per incentivare il ritorno dei professionisti formati in Trentino punta a colmare i vuoti strutturali della pubblica amministrazione e del sistema sanitario locale attraverso un sostegno economico diretto. La mozione depositata in Consiglio provinciale da Maria Bosin, esponente del Partito Autonomista Trentino Tirolese, mira a istituire un fondo dedicato ai laureati che hanno scelto di stabilirsi all’estero, offrendo un contributo una tantum di 30mila euro per facilitare il loro reinsediamento nel territorio. L’emorragia di competenze tra Trento e l’estero. I dati che alimentano questa iniziativa politica evidenziano una fuga di talenti che colpisce duramente la provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: bonus da 30mila euro per fermare la fuga di talenti Leggi anche: Cervelli in fuga, Maria Bosin (Patt): “Bonus di 30mila euro ai giovani che vogliono tornare” Leggi anche: "Lavoro e opportunità. Per riuscire a fermare la fuga di giovani talenti"