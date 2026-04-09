Trentino Barbecue | 50 eventi tra vette e valli per l’eccellenza locale

Il Trentino Barbecue torna per la nona volta con un calendario di oltre 50 eventi sparsi tra vette e valli della regione. La manifestazione si svolge in diverse località e coinvolge numerosi appuntamenti, offrendo un’occasione per scoprire e gustare prodotti locali e specialità culinarie. La rassegna si svolge durante tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo vari luoghi e pubblico.

Il Trentino Barbecue torna per la sua nona edizione con un programma che prevede l’organizzazione di oltre 50 appuntamenti distribuiti in tutto il territorio regionale. La presentazione ufficiale è avvenuta a Pinzolo, presso il Rifugio Doss del Sabion, a una quota superiore ai 2.000 metri. L’iniziativa vede la partecipazione attiva delle Macellerie di Montagna, di Trentino Marketing e di vari partner istituzionali. L’obiettivo è creare un sistema di promozione coordinata per valorizzare l’eccellenza dei prodotti agroalimentari della provincia. Una rete tra valli e vette per l’identità locale. Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto di dodici ristoranti e sei macellerie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino Barbecue: 50 eventi tra vette e valli per l’eccellenza locale Casalpusterlengo festeggia 50 anni di Città tra cultura, musica e partecipazione: tutti gli eventi in programmaCasalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Un anno speciale, da rendere “indimenticabile”, attraverso cultura, musica e partecipazione. Torino, al Salone del Vino oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e appuntamenti diffusiC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il Piemonte... Argomenti più discussi: Torna Trentino Barbecue, oltre 50 eventi in tutto il Trentino dove la regina sarà la carne; Trentino Barbecue, la filiera della qualità sale in quota - Confcommercio; Torna il Trentino Barbecue: oltre 50 eventi in tutta la regione; Trentino Barbecue 2026, 50 eventi per promuovere la carne trentina. Trentino Barbecue 2026, 50 eventi per promuovere la carne trentinaTrentino Barbecue 2026 parte con 50 appuntamenti diffusi: coinvolte macellerie, ristoranti e istituzioni per promuovere la carne trentina ... secolo-trentino.com #Scopri il B&B Affittacamere Larix a Rumo in alta Val di Non in Trentino, con vista panoramica sulle montagne . Approfitta di biciclette gratuite, giardino, terrazza e area barbecue per un soggiorno rilassante. Le camere offrono balcone con vista, TV a scherm - facebook.com facebook