Trentenne va all’ospedale e fa perdere le sue tracce l’appello del sindaco | Aiutateci a trovarla

Da questa mattina non si hanno più notizie di Alessandra Puma, una donna di 30 anni residente a Favara. La donna si trovava al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio quando è scomparsa. Il sindaco ha fatto appello alle persone affinché forniscano eventuali informazioni utili per ritrovarla. L’assenza di tracce ha portato le forze dell’ordine a avviare le ricerche.

Da questa mattina non si hanno più notizie di Alessandra Puma, 30 anni, residente a Favara. La donna si trovava al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ma da quel momento se ne sono perse le tracce.A lanciare l’appello è stato il sindaco Antonio Palumbo, che ha diffuso un messaggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Ruba champagne e fa perdere le sue tracce, l'appello del Maxistore DecòIeri pomeriggio, presso il nostro punto vendita Maxistore Decò di Vallo della Lucania, si è verificato un episodio grave che vogliamo portare... Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: i familiari del signor Franco lanciano l'allarmeOre di angoscia, per i familiari di Franco Sabetta che si è allontanato da Castelcivita nel pomeriggio di domenica, facendo perdere le sue tracce. Argomenti più discussi: L’Ospedale di comunità ad Ascoli, una risposta al paziente che va ben oltre il taglio del nastro; Sansepolcro, incidente tra due auto: 65enne e 30enne trasportati all’ospedale con codice minore; Parapendio precipita da 30 metri d'altezza: un 58enne elitrasportato in ospedale. E' il secondo incidente in 24 ore nello stesso luogo; Trapianto di cuore all’ospedale Monaldi su un trentenne. Intossicazione da funghi. Olbia, trentenne in ospedale. La Asl: Rivolgetevi al micologo prima di mangiarliIl ragazzo non è grave, ma per evitare simili situazioni la Asl di Olbia invita i cittadini a farsi aiutare dagli esperti messi a disposizione per verificare la pericolosità dei funghi. Avviati anche ... quotidianosanita.it Un trentenne bloccato dai carabinieri. Recuperato il coltello nell’erba - facebook.com facebook CHE BAMBOLA! LA RICONOSCETELA TRENTENNE FEMMINISTA DICE CHE LA TRAP NON È UNA MUSICA DI RIBELLIONE x.com