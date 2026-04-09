Trent’anni di luppoli e artigianalità

Dopo trent'anni di attività, il birrificio ha maturato una lunga esperienza nella produzione di birre artigianali, sperimentando con diversi malti e luppoli. Nel corso degli anni, si sono susseguite numerose collaborazioni con altri birrifici e si sono organizzati eventi per condividere le proprie creazioni con il pubblico. La produzione si è evoluta nel tempo, mantenendo comunque un atteggiamento di ricerca e innovazione.

Trent’anni di passione, sperimentazione con malti e luppoli, incontri e condivisione: il Birrificio italiano fondato da Agostino Arioli è considerato tra i pionieri della birra artigianale nel nostro Paese e ha inventato la Tipopils, l’originale pils "all’italiana", dal 1996 simbolo del gusto tricolore applicato alla fermentazione. Dopo un convegno a Lurago Marinone (dove tutto è nato) e due cotte speciali, con i fondatori del movimento della birra artigianale italiana e con amici birrai dal mondo, i festeggiamenti proseguono stasera con i clienti di trent’anni d’attività nei due locali di Milano (via Ferrante Aporti 12) e Lurago Marinone (via Castello 51). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Agostino Arioli racconta con passione la storiadi Birrificio Italiano

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