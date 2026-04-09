Treni ko per la frana nonni soccorsi ad Ancona dalla Croce Gialla durante la sosta del viaggio

Nella serata di martedì, i volontari della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti per soccorrere alcuni anziani rimasti coinvolti in un incidente ferroviario causato da una frana. I treni sono stati bloccati e i passeggeri sono stati assistiti durante la sosta, con i volontari che hanno prestato aiuto agli anziani rimasti a bordo. L’intervento ha richiesto l’intervento immediato del servizio di emergenza.

ANCONA - Ennesima pagina da libro «Cuore» per i volontari della Croce Gialla di Ancona, che nella serata di martedi si sono ritrovati a gestire una situazione davvero inedita. Una vicenda che è partita dalla stazione ferroviaria di Ancona, dove le stesse Ferrovie hanno richiesto assistenza per accompagnare due invalidi - moglie e marito - in un vicino albergo. Le difficoltà Lo spostamento si era reso necessario a causa dell’interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria Adriatica all’altezza di Petacciato, in Molise, dovuta ad una frana. Una circostanza che avrebbe obbligato i due anziani a proseguire per un tratto a bordo di un pullman messo a disposizione dalle stesse Ferrovie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Treni ko per la frana, nonni soccorsi ad Ancona dalla Croce Gialla durante la sosta del viaggio Niscemi: la croce simbolo, danneggiata dalla frana di gennaio, torna alla comunità grazie a robot e soccorsi.La comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha riaccolto un elemento fondamentale della sua identità: la croce danneggiata dalla frana che... Da Milano restano bloccati ad Ancona, coppia di anziani disabili assistita da un volontario della Croce GiallaANCONA – Stavano tornando in treno in direzione Bridisi dopo aver trascorso la Pasqua con la figlia residente a Milano. Temi più discussi: Treni ko per la frana, nonni soccorsi ad Ancona dalla Croce Gialla durante la sosta del viaggio; Rocca malatestiana, che doccia fredda per l’estate fanese: Fortezza inagibile, niente spettacoli; Niente scuolabus a Fano, bambini a piedi. L'ira del Comune: ditta convocata. Grave disservizio in diversi istituti. Treni ko per la frana, nonni soccorsi ad Ancona dalla Croce Gialla durante la sosta del viaggioANCONA - Ennesima pagina da libro «Cuore» per i volontari della Croce Gialla di Ancona, che nella serata di martedi si sono ritrovati a gestire una situazione davvero inedita. corriereadriatico.it La Croce gialla in festa per i suoi primi 125 anni. Oggi inaugura l'ambulanzaLa Croce Gialla di Ancona ha festeggiato ieri i suoi primi 25 anni di attività con uno stand speciale in corso Garibaldi, rimasto aperto a partire dalle ore 10. Tra mezzi storici, dimostrazioni e ... corriereadriatico.it Da Milano restano bloccati ad Ancona, coppia di anziani disabili assistita da un volontario della Croce Gialla x.com ULTIMO GIORNOOOOO!!!!! Domani alle ore 14:00 scade il bando per il Servizio Civile Universale presso Croce Gialla Ancona. È un’esperienza di un anno, retribuita, che si svolge direttamente nella nostra sede: un’occasione concreta per mettersi in gioco, - facebook.com facebook