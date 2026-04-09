Domenica 26 aprile, un gruppo di escursionisti partirà alle 9:30 lungo la SP54 per un trekking ad anello nelle Madonie. Il percorso attraverserà zone con abeti rari e creste che ricordano le Dolomiti, offrendo viste panoramiche sulle vette siciliane. L'escursione è riservata a un numero limitato di partecipanti e si svolgerà interamente nel territorio montano delle Madonie.

Un trekking ad anello tra le vette siciliane coinvolgerà un gruppo limitato di escursionisti domenica 26 aprile, con partenza alle ore 9:30 lungo la SP54. L’itinerario si snoda attraverso il Vallone Fra Paolo e le Creste della Quacella, puntando verso il Pizzo Canna per esplorare il risveglio naturale delle Alte Madonie. Il percorso si sviluppa su un versante meridionale caratterizzato da un clima più mite e soleggiato, ideale per osservare le trasformazioni stagionali della montagna. La spedizione toccherà il Vallone Madonna degli Angeli, un’area fondamentale per la conservazione biologica dove crescono esemplari rari di Abies Nebrodensis, specie che rappresenta un pilastro dell’ecosistema locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trekking nelle Madonie: tra abeti rari e creste simili alle Dolomiti

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