Tregua Iran Meloni | Condanniamo qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco – Il video

L’Italia ha espresso condanna netta verso ogni episodio che possa compromettere il cessate il fuoco in Iran. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti tensioni nella regione, che hanno sollevato preoccupazioni internazionali. Nessun dettaglio è stato fornito sui possibili sviluppi o sulle azioni future, ma l’attenzione si concentra sulla volontà di rispettare l’accordo di pace. La situazione rimane sotto osservazione da parte della comunità internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 “L’Italia condanna con fermezza qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco. Cessazione permanente delle ostilità, cessazione degli attacchi verso i Paesi del Golfo, cessazione delle operazioni militari in Libano; rinuncia dell’Iran al proprio programma nucleare e alla costante minaccia nei confronti dei vicini regionali e oltre; pieno ripristino della libertà di circolazione nello Stretto di Hormuz, che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione, come invece sembra essere accaduto nelle ultime ore”, così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online Libano, Netanyahu se ne frega del cessate il fuoco e prova a far saltare la tregua in Iran: “Continueremo a bombardare”Neanche il cessate il fuoco di due settimane in Iran è sufficiente per placare Benjamin Netanyahu. Tregua Iran, leader Ue e Canada: “Attuare cessate il fuoco, anche in Libano”(Adnkronos) – "Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. Argomenti più discussi: Israele minaccia la tregua, Meloni: Inaccettabile, chiariscano. Il piano di Trump per sanzionare i paesi Nato poco collaborativi; Libano, Meloni: Irresponsabile colpire Unifil, Israele si fermi. Tregua Iran, Meloni: Condanniamo qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 L’Italia condanna con fermezza qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco. Cessazione permanente delle ... quotidiano.net Meloni, la speranza della tregua e il gelo con Netanyahu: Attacchi in Libano da irresponsabiliOggi la premier in Parlamento. La presa di distanza da Israele e la nota congiunta con i leader occidentali: sbloccare Hormuz ... ilgiornale.it Gli effetti della fragile tregua in Iran sui mercati non si vedono soltanto sulle borse europee. Anche i prezzi delle azioni in Corea del Sud, Giappone e Taiwan si sono fermati o sono scesi x.com Appena dopo l'annuncio delle trattative per la tregua in Iran, #Israele ha precisato che l'accordo non riguardava il #Libano e ha dato il via a una serie di attacchi - forse i più violenti dall'inizio del conflitto - anche in zone anche densamente popolate del Paese. I - facebook.com facebook