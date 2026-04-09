Tredici imprese sospese nel Foggiano | sanzioni e ammende per 420mila euro

Nel primo trimestre dell’anno, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Foggia ha effettuato controlli su 40 imprese e verificato la posizione di 194 lavoratori. Sono state riscontrate irregolarità in 13 aziende, che sono state sospese. Per queste imprese sono state comminate sanzioni e ammende per un totale di circa 420 mila euro. Le attività sospese sono state seguite da sanzioni legate alla mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Nel corso del primo trimestre dell’anno, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Foggia ha controllato 40 imprese e verificato la posizione di 194 lavoratori, 22 dei quali risultati non contrattualizzati con conseguente applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale, con la sanzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Piana di Gioia Tauro: lavoro nero e sicurezza sul lavoro sotto accusa, sanzioni e imprese sospese.Maxi-sanzioni e un’impresa sospesa: lavoro nero sotto accusa nella Piana di Gioia Tauro Un’ondata di controlli a tappeto nella Piana di Gioia Tauro... Lavoro nero e mancata sicurezza: sospese attività e sanzioni per 70 mila euroNuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul... Argomenti più discussi: Lavoro nero nel Catanzarese: sanzionate tredici aziende tra edilizia e ristorazione; Controlli dei carabinieri nei cantieri edili, ispezioni su tredici aziende tutte irregolari; Controlli dei carabinieri in 13 imprese palermitane: tutte irregolari. Lavoro nero, sei imprese sospese nel Reggino e maxi-sanzioniSei attività imprenditoriali sospese per lavoro nero e sanzioni per oltre 60mila euro. È il bilancio dell'attività di vigilanza effettuata dagli ispettori dello Iam di Reggio Calabria nelle ultime due ... ansa.it #Lavoro. A Vignola (Mo) il primo aprile è ‘Agriday’, #giornata organizzata dal Centro per l’impiego vignolese contro il #caporalato con tredici #imprese impegnate nella raccolta delle ciliegie. La #notizia regioneer.it/lavoro28mar26 x.com TELE ONE. . : : , , Il governo siciliano avvia un pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regionale del 2025. Piano da 239 milioni per imprese, famiglie e oc - facebook.com facebook