A marzo il nuoto giovanile locale ha registrato risultati significativi con tre medaglie d’oro per un'atleta e un bronzo per un altro nuotatore. Le competizioni si sono svolte in diverse strutture della regione, coinvolgendo numerosi giovani atleti. La stagione si è conclusa con queste performance, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di sport acquatici.

Si è chiuso un mese di marzo straordinario per il nuoto giovanile del territorio. Tra le corsie di Grottammare e la piscina di Ascoli, i giovani atleti della Sport Up hanno dato prova di carattere, tecnica e una costante crescita cronometrica, portando a casa titoli regionali e piazzamenti di prestigio. Grottammare, nelle gare dedicate al campionato regionale Esordienti, ha visto brillare una stella su tutte: Viviana Daga. L’atleta della categoria Esordienti B ha dominato la scena conquistando ben tre medaglie d’oro. Viviana si è imposta con autorità nei 50 farfalla, nei 100 farfalla e nei 100 stile libero, confermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre ori per Viviana Daga, Marco Gesini di bronzo

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Si parla di: Tre ori per Viviana Daga, Marco Gesini di bronzo; Nel nuoto giovanile brillano Daga e Gesini: per SportUp un marzo di medaglie e crescita.

Tre ori per Viviana Daga, Marco Gesini di bronzoArrivano titoli regionali e medaglie per gli esordienti della Sport Up, ma anche progressi cronometrici significativi negli assoluti . ilrestodelcarlino.it