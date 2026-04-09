Tre morti sul lavoro in due mesi | Bologna tiene ma non è immune
Negli ultimi due mesi si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro nella città, segnando una diminuzione rispetto a periodi precedenti. Un report pubblicato a febbraio 2026 dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre mostra un calo della mortalità legata agli infortuni professionali, una tendenza che non si osservava da quasi vent’anni. Nonostante questa riduzione, la città resta vulnerabile a incidenti di grave entità.
Un segnale di discontinuità che non si vedeva da quasi vent'anni. Il report di febbraio 2026 elaborato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre fotografa una flessione della mortalità sul lavoro. Nel primo bimestre dell'anno, il numero delle vittime è sceso del 26,1%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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