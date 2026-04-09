Per la 31ª giornata di fantacalcio, tre difensori si distinguono come le scelte principali: un giocatore considerato un punto fermo, uno che garantisce affidabilità e un'ulteriore opzione da valutare come scommessa. Questi profili sono stati individuati analizzando le prestazioni recenti e le occasioni di bonus. La selezione si concentra su elementi di ruolo e stato di forma, senza considerare altri fattori esterni.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 32ª giornata, dopo la sosta per le nazionali. Il programma si apre venerdì 10 aprile (ore 20.45) con l'anticipo tra Roma e Pisa, mentre a chiudere il turno lunedì sera sarà la sfida tra Fiorentina e Lazio. Nel weekend sono in programma anche match tra squadre d'alta classifica, come Atalanta-Juventus e Como-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di scoprire i tre migliori difensori da schierare al fantacalcio in questa giornata. Una delle certezze di questa stagione altalenante per la Juventus è stata Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata

Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 31ª giornataLa Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 31ª giornata, dopo la sosta per le nazionali.

CONSIGLI FANTACALCIO 31° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

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Fantacalcio, 31^ giornata: i difensori da schierareLa 31ª giornata del campionato di Serie A si apre sabato 4 aprile con Sassuolo-Cagliari e prevede tante altre gare interessanti come Inter-Roma e Napoli-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it

Il Bari di Longo ha conquistato 4 delle sue 5 vittorie con i tre nuovi difensori titolari tutti in campo. Biancorossi anche imbattuti con Cistana, Odenthal e Mantovani. - facebook.com facebook

5 difensori + 1 (il centrocampista basso) sulla linea dell’area di rigore, tre centrocampisti in linea sui 30mt, un povero disperato solo in avanti. Il 6/3/1 di Allegri con il Napoli ma gli (opinionisti) italiani scelgono lui #ItaliaOggi x.com