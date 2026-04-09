Tre coltellate al rivale ora gli investigatori analizzano il cellulare dell’indagato

Gli investigatori stanno esaminando il cellulare dell’indagato a seguito di un tentato omicidio avvenuto in via Cappuccini a Sciacca tra il 14 e il 15 marzo. L’indagine si concentra sui dettagli dell’aggressione in cui sono state inflitte tre ferite con un coltello al rivale. Le autorità hanno raccolto prove e stanno analizzando i dati del telefono per capire meglio la dinamica dei fatti.

Nuovi sviluppi nell’indagine sul tentato omicidio avvenuto in via Cappuccini a Sciacca nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi. La Procura della Repubblica ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sul telefono cellulare di Mario Di Benedetto, il trentottenne saccense arrestato dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Mafia e sanità in Sicilia, gli investigatori analizzano i cellulari di Iacolino e VetroI telefoni e la pen drive sequestrati a Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro saranno analizzati dagli investigatori dello Sco nell’ambito... Tre persone arrestate per l'incendio doloso al calzaturificio: per gli investigatori fu una vendettaSecondo i Carabinieri, la donna e i due uomini dietro l'atto doloso avrebbero progettato atti intimidatori e violenti contro la titolare dell'azienda... Si parla di: Tre coltellate al rivale, ora gli investigatori analizzano il cellulare dell’indagato; Coltellate alla festa, l'aggressore resta in silenzio davanti al gip: rimarrà in carcere. Coltellate alla festa, l'aggressore resta in silenzio davanti al gip: rimarrà in carcereCESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Deivis Santana Suarez, il 36enne sudamericano che, venerdì notte, avrebbe sferrato tre coltellate a ... ilgazzettino.it