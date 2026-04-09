Nella 32ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da tenere in considerazione. Si tratta di un giocatore che ha dimostrato continuità, uno che rappresenta una presenza sicura in formazione e un altro che potrebbe sorprendere con una buona occasione. La decisione di schierarli può fare la differenza tra una giornata positiva e una meno soddisfacente.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 32ª giornata. Il programma si apre venerdì 10 aprile (ore 20.45) con Roma-Pisa, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio. Il tutto senza dimenticare le attesissime sfida d'alta classifica Atalanta-Juventus e Como-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti è il momento di scoprire i tre centrocampisti da non lasciare fuori al fantacalcio in questo turno. Messa alle spalle la tendinopatia che lo ha tenuto ai box per qualche settimana, Scott McTominay (fantamedia 7,3) è tornato subito al centro del Napoli.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata

Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di Fantacampionato

Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.

CONSIGLI FANTACALCIO 31° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

Temi più discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; I centrocampisti low cost da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; Consigli Fantacalcio 31ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Fantacalcio, 31^ giornata: i centrocampisti da schierare.

Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornataLa Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo (ore 18.30) con l'anticipo tra Cagliari e Napoli, mentre chiudere il turno ... gazzetta.it

Fantacalcio, 31^ giornata: i centrocampisti da schierareLa 31ª giornata del campionato di Serie A si apre sabato 4 aprile con Sassuolo-Cagliari e prevede tante altre gare interessanti come Inter-Roma e Napoli-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it

5 difensori + 1 (il centrocampista basso) sulla linea dell’area di rigore, tre centrocampisti in linea sui 30mt, un povero disperato solo in avanti. Il 6/3/1 di Allegri con il Napoli ma gli (opinionisti) italiani scelgono lui #ItaliaOggi x.com

Grifo, ora il derby: alla ripresa Tedesco aspetta risposte da tre centrocampisti - facebook.com facebook