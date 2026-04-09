Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata
Nella 32ª giornata di fantacalcio, tre attaccanti si distinguono come scelte essenziali per le formazioni. Si tratta di un giocatore di alto livello, considerato una certezza e un’altra scommessa, tutti da valutare con attenzione per completare il reparto offensivo. La strategia di schieramento dipende dalle preferenze e dalle analisi di ciascun manager, ma questi tre nomi sono tra i più discussi per le prossime sfide.
La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 32ª giornata. Il programma si apre venerdì 10 aprile (ore 20.45) con Roma-Pisa, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio. Il tutto senza dimenticare le attesissime sfida d'alta classifica Atalanta-Juventus e Como-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre attaccanti da non lasciare fuori al fantacalcio in questo turno. Dopo aver saltato un mese e mezzo di campionato a causa di un problema al soleo, Lautaro Martinez (fantamedia 8,3) ha subito ricordato all'intera Serie A di che pasta è fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.
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Fantacalcio, 31^ giornata: gli attaccanti da schierareLa 31ª giornata del campionato di Serie A si apre sabato 4 aprile con Sassuolo-Cagliari e prevede tante altre gare interessanti come Inter-Roma e Napoli-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it
Scudetto, bandiera bianca Milan Allegri tradito dai bomber che non segnano A Napoli ruotati 5 attaccanti per zero gol; nelle ultime 15 partite in tre hanno realizzato soltanto 8 reti (4 Leao, 3 Nkunku, 1 Fullkrug). L'Inter capolista conta 71 gol in 31 giornate: ne ha - facebook.com facebook
. @acmilan, Allegri: "Leao è stato fermo 12 giorni. Per giocare con tre attaccanti devi avere a disposizione giocatori che stanno bene fisicamente" x.com