Nella 32ª giornata di fantacalcio, tre attaccanti si distinguono come scelte essenziali per le formazioni. Si tratta di un giocatore di alto livello, considerato una certezza e un’altra scommessa, tutti da valutare con attenzione per completare il reparto offensivo. La strategia di schieramento dipende dalle preferenze e dalle analisi di ciascun manager, ma questi tre nomi sono tra i più discussi per le prossime sfide.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 32ª giornata. Il programma si apre venerdì 10 aprile (ore 20.45) con Roma-Pisa, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio. Il tutto senza dimenticare le attesissime sfida d'alta classifica Atalanta-Juventus e Como-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre attaccanti da non lasciare fuori al fantacalcio in questo turno. Dopo aver saltato un mese e mezzo di campionato a causa di un problema al soleo, Lautaro Martinez (fantamedia 8,3) ha subito ricordato all'intera Serie A di che pasta è fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata

Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.

Leggi anche: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata

CONSIGLI FANTACALCIO 31° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

Temi più discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; Consigli Fantacalcio 31ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Fantacalcio, 31^ giornata: i centrocampisti da schierare.

Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di FantacampionatoUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it

Fantacalcio, 31^ giornata: gli attaccanti da schierareLa 31ª giornata del campionato di Serie A si apre sabato 4 aprile con Sassuolo-Cagliari e prevede tante altre gare interessanti come Inter-Roma e Napoli-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it

Scudetto, bandiera bianca Milan Allegri tradito dai bomber che non segnano A Napoli ruotati 5 attaccanti per zero gol; nelle ultime 15 partite in tre hanno realizzato soltanto 8 reti (4 Leao, 3 Nkunku, 1 Fullkrug). L'Inter capolista conta 71 gol in 31 giornate: ne ha - facebook.com facebook

. @acmilan, Allegri: "Leao è stato fermo 12 giorni. Per giocare con tre attaccanti devi avere a disposizione giocatori che stanno bene fisicamente" x.com