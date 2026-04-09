Travolto da una macchina | bimbo di 11 portato in ambulanza al Civile

Un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto nel primo pomeriggio di oggi a Concesio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Civile. Il ragazzo ha riportato traumi e una sospetta frattura, mentre i rilievi sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Ha riportato traumi e una sospetta frattura un bambino di 11 anni rimasto coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, a Concesio. Il piccolo stava pedalando lungo via Benedetto Croce quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Cade da una scala in azienda, operaio portato al Civile di BresciaMomenti di forte apprensione nella mattinata di venerdì all’interno della Indecast, un’azienda di Castiglione delle Stiviere. Leggi anche: Bimbo di 11 anni travolto da un’auto davanti al padre nel torinese. Il conducente: “Mi sono distratto. Sono disperato” Temi più discussi: Roma, ragazzino di 13 anni travolto da un suv su marciapiede davanti a scuola: non è in pericolo di vita; Travolto da un’auto in retromarcia: morto anziano di 80 anni in via Colombo; Inseguimento da film: travolto da un’auto mentre prova a scappare, feriti anche tra le forze dell’ordine; Scende dalla macchina in panne, 43enne travolto e ucciso da un'auto. Travolto da una valanga: la vittima è il 46enne Werner Degiampietro. Sono stati i colleghi del Soccorso piste della Polizia a lanciare l'allarmeCAVALESE. E' Werner Degiampietro la vittima del tragico incidente ad alta quota avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, sul versante nord del Castel di Bombasel, nel gruppo del Lagorai. ildolomiti.it Sassari, scende dalla macchina in panne e viene travolto: morto operaio 43enneL’uomo aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra ... tg24.sky.it Tv7 Tg. . MUORE A 36 ANNI IL BASSANESE TRAVOLTO DA VALANGA - Cesare Zilio, di Bassano del Grappa, muore dopo il ricovero in condizioni gravissime all’ospedale di Bolzano. Era stato travolto da una valanga durante un’escursione con amici - facebook.com facebook Travolto da una valanga in Alto Adige, scialpinista bassanese muore dopo tre giorni di coma. x.com