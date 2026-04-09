A Traversara, dal 10 al 19 aprile, si tiene la Festa della Primavera, un evento che segna il ritorno delle attività dopo l’alluvione che ha colpito il territorio. La manifestazione prevede diverse iniziative e momenti di aggregazione per la comunità locale, consolidando un appuntamento che si ripete annualmente. L’obiettivo è creare un’occasione di ripresa e di ritrovo per i residenti, in un periodo che segna la fine di un periodo difficile.

Si guarda avanti dopo l’alluvione. A Traversara torna dal 10 al 19 aprile la ’Festa della Primavera in fiore’, giunta alla 41esima edizione, con un programma di appuntamenti culturali, gastronomici, musicali e sportivi organizzati dall’Associazione Traversara in Fiore, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Nel corso della manifestazione saranno presentati alcuni interventi realizzati e in corso a servizio della comunità di Traversara, colpita dall’alluvione del 19 settembre 2024. Venerdì 10 aprile alle 20, all’interno del tendone spettacoli, sarà presentata la ristrutturazione del campo da calcetto, ora utilizzabile anche per il tennis, realizzata dalla ditta Tagliapietra e interamente donata dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia grazie al sostegno di Q8 e con la partecipazione dell’associazione I Ragazzi di Via Angiolina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traversara, aria di rinascita con la Festa della Primavera

Traversara celebra la primavera: fiori, musica e tradizione per la festa del paeseA Traversara la primavera non è solo una stagione, ma una vera e propria tradizione da vivere insieme.

Migliori friggitrici ad aria con la Festa delle offerte di Primavera AmazonVediamo quali sono le migliori friggitrici ad aria in offerta con la Festa della offerte di Primavera su Amazon.

Si parla di: Traversara, aria di rinascita con la Festa della Primavera.

Traversara, festa e interventi post alluvione: programma e iniziativeA Traversara torna dal 10 al 19 aprile la Festa della Primavera in fiore, giunta alla 41ª edizione, con un programma di appuntamenti culturali, gastronomici, musicali e sportivi organizzati dall’Ass ... ravennawebtv.it

Festa di primavera a Traversara (Ravenna) con escursioni, concerti e lo show pirotecnicoTra il 10 e il 19 aprile Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo, si animerà per la tradizionale festa di primavera. Gli stand gastronomici accogliendo i visitatori con specialità che spaziera ... ilrestodelcarlino.it