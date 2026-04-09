Trasporto pubblico | arriva il congedo mestruale retribuito al 100%

Una società che si occupa di trasporto pubblico ha deciso di offrire alle proprie dipendenti un congedo mestruale retribuito al 100%. La misura riguarda esclusivamente le lavoratrici e si applica a livello nazionale. La decisione riguarda una società con sede tra Puglia e Basilicata, che ha scelto di adottare questa forma di supporto per le sue dipendenti. La novità rappresenta un esempio nel settore del trasporto pubblico.

La Miccolis S.p.A., società benefit con radici tra la Puglia e la Basilicata, ha stabilito un nuovo standard per il trasporto pubblico nazionale introducendo il congedo mestruale retribuito per le proprie lavoratrici. L’iniziativa, operativa da questo mese di aprile, nasce da una stretta intesa con le segreterie di Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA, puntando a trasformare il welfare aziendale in uno strumento di equità e sicurezza sul lavoro. Un modello di welfare basato sulla tutela della salute e della dignità biologica. Il provvedimento approvato dalla società non si limita a una dichiarazione di intenti, ma definisce parametri economici e organizzativi precisi per garantire la sostenibilità del servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasporto pubblico: arriva il congedo mestruale retribuito al 100% Miccolis introduce il congedo mestruale retribuito Azienda di trasporti puglieseDi seguito un comunicato diffuso da Miccolis: Evolvere il modello di trasporto pubblico partendo dal valore delle persone. In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuoleNelle ultime settimane alcune scuole superiori italiane hanno introdotto il congedo didattico mestruale, cioè la possibilità di restare a casa fino a... Temi più discussi: RECRUITING DAY SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: 4 aziende ricercano conducenti e meccanici - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Trasporto pubblico, a Brescia arriva il biglietto unico; Missione compiuta: Arriva Italia ha una flotta tutta elettrica a Cremona; Montebelluna: dal 22 aprile arriva il nuovo servizio di bus a chiamata. Caro carburanti, allarme della Stp: «Autobus e trasporto pubblico a rischio, misure urgenti»«A causa del caro carburanti a rischio il mantenimento di servizi di trasporto pubblico in mancanza di interventi immediati». La doccia fredda, ossia il grido di dolore della ... quotidianodipuglia.it Metrotranvia: Il territorio non può pagare gli extracosti, serve lo stesso aiuto dato alla Milano-LimbiateL'associazione utenti del trasporto pubblico scrive al Ministro Salvini: Serve collaborazione, non chiusura. mbnews.it L'assessore alla Mobilità e Trasporto pubblico Emilio Robotti annuncia che oggi è stata tracciata la segnaletica orizzontale per il nuovo capolinea della linea 189 in via Pavia. Da domani scatterà il nuovo percorso dei bus - facebook.com facebook Trasporto pubblico, le linee di bus 105 e n11 saranno deviate. In arrivo da Parco di Centocelle e Grotte Celoni, da via Casilina saranno deviate per via della Marranella, via dell’Acqua Bullicante, via Prenestina, via L’Aquila, piazza del Pigneto e da qui normal x.com