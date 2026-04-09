Trasporti Schifani | con la morte di Scelfo la Sicilia perde un protagonista del settore

Il presidente della Regione Sicilia ha espresso cordoglio per la scomparsa di un imprenditore molto conosciuto nel settore dei trasporti. La notizia è stata comunicata ufficialmente, sottolineando il ruolo di rilievo rivestito dalla persona nel panorama imprenditoriale dell’isola. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze della morte o ad altri aspetti personali.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Scelfo, figura di riferimento dell’imprenditoria siciliana."Con Scelfo – dichiara Schifani – la Sicilia perde un protagonista capace di innovare il settore dei trasporti e contribuire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sviluppo in Sicilia, Schifani: definita con Irfis la road map per attuare la legge di StabilitàPrende forma il piano operativo per dare attuazione alle misure previste dalla legge di Stabilità regionale 2026-2028, affidate a Irfis FinSicilia.

Mattarella a colloquio con Schifani sui danni del ciclone Harry in SiciliaAl suo arrivo nello stabilimento Fincantieri a Palermo per celebrare la storia del cantiere navale, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è...

Temi più discussi: Una fazzolettata per salutare il Sicilia Express: Il treno dell'esilio che per Schifani avrebbe risolto il caro voli; VIDEO | Fazzoletti al vento e nervi tesi, il Sicilia Express parte con la polemica: Siete ridicoli, Avete il 740 alto; Schifani silura Sammartino, i rapporti con l’Ars li terrà Aricò; Schifani Commenti positivi sul Sicilia Express risposta migliore a polemiche.

Schifani non molla la presa sul Ponte: Andremo avanti, è il sogno dei sicilianiIl presidente della Regione alla manifestazione di Messina rilancia sull’opera e attacca il partito del no: Abbiamo già stanziato 1,3 miliardi ... msn.com

A Messina la manifestazione L’Ora del Ponte con oltre 40 associazioni. Tante le adesioni. Presenti Salvini, Schifani e OcchiutoQuando si svolgerà la manifestazione a favore del Ponte Domani, sabato 28 marzo alle ore 16:00, a Messina, in piazza Unione Europea, si svolgerà la ... affaritaliani.it

No, naturalmente no. Siamo due volte meno "dipendenti" dal petrolio per punto di PIL, ma petrolio e gas sono ancora indispensabili nelle parti nevralgiche delle nostre economie (trasporti e industria). x.com

I numeri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parlano chiaro: la Gen Z e la sua “dieta digitale” poco si allineano all’esame di guida tradizionale. Sono 2,2 milioni le prove d’esame sostenute nel 2024, e la maggioranza dei neo diciottenni – ma il rang - facebook.com facebook