Trasporti Schifani | con la morte di Scelfo la Sicilia perde un protagonista del settore
Il presidente della Regione Sicilia ha espresso cordoglio per la scomparsa di un imprenditore molto conosciuto nel settore dei trasporti. La notizia è stata comunicata ufficialmente, sottolineando il ruolo di rilievo rivestito dalla persona nel panorama imprenditoriale dell’isola. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze della morte o ad altri aspetti personali.
Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Scelfo, figura di riferimento dell’imprenditoria siciliana."Con Scelfo – dichiara Schifani – la Sicilia perde un protagonista capace di innovare il settore dei trasporti e contribuire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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No, naturalmente no. Siamo due volte meno "dipendenti" dal petrolio per punto di PIL, ma petrolio e gas sono ancora indispensabili nelle parti nevralgiche delle nostre economie (trasporti e industria). x.com
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