Transizione 5.0 Confcommercio esprime apprezzamento per la copertura dei fondi per tutte le imprese
Confcommercio cesenate ha accolto con favore il rinvio al primo luglio 2026 dell’obbligo di pagamento del contributo sulle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi extra-Ue. La decisione permette di allineare le normative nazionali con le disposizioni europee vigenti. La misura riguarda tutte le imprese coinvolte nel trasporto di merci di modico valore e si inserisce nel quadro della transizione 5.0.
Confcommercio cesenate esprime apprezzamento per il differimento al primo luglio 2026 del contributo sulle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi extra-Ue, in quanto ciò consente di coordinare l’intervento nazionale con il quadro europeo in atto. Infine, con riferimento alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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