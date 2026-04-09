Tre atleti italiani si sono qualificati per la semifinale agli Europei di trampolino elastico in corso a Portimao, in Portogallo. Radaelli, Patisso Colonna e Lavino sono stati promossi alla fase successiva della competizione, che vede anche la partecipazione di atleti provenienti da altri paesi europei. La manifestazione, valida come prova di qualificazione anche per le Olimpiadi, ha preso il via con le prime esibizioni della categoria.

A Portimao (Portogallo) sono incominciati gli Europei 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi con le prove individuali. Nella giornata odierna si sono disputate le qualificazioni e l’Italia ha potuto sorridere grazie a Samuele Patisso Colosso (20mo con il punteggio di 59.040) e Marco Lavino (28mo con il riscontro di 56.880). I due azzurri sono così riusciti a meritarsi l’accesso alle semifinali di sabato, riservato ai migliori ventiquattro atleti della sessione preliminari (ma con la regola dei passaporti, dunque massimo tre connazionali potevano superare il turno). Il grande favorito della vigilia è il bielorusso Ivan Litvinovich, Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 che ha prevalso con un nitido 64. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trampolino elastico, tre italiani in semifinale agli Europei: Radaelli, Patisso Colonna e Lavino promossi

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