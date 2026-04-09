Cloe Mariottini è stata convocata dalla Nazionale Italiana di trampolino elastico per partecipare al campionato europeo in corso a Portimão, in Portogallo. La competizione è iniziata ieri e si concluderà il prossimo sabato. La ginnasta si prepara a indossare l’azzurro e a rappresentare l’Italia in questa manifestazione internazionale.

Cloe Mariottini è stata convocata con la Nazionale Italiana per il campionato europeo di trampolino elastico, iniziato ieri a Portimão (in Portogallo) e pronto a concludersi il prossimo sabato. Lo ha fatto sapere l’ Etruria, comunicando la convocazione della giovane tesserata del sodalizio pratese alla luce dei risultati fatti registrare negli ultimi mesi. La società presieduta da Alice Bettini, sotto questo aspetto, aveva festeggiato nel recente passato anche i piazzamenti di vertice colti dalle varie Viola Giusti, Rebecca Vannucchi Alonso e Mariachiara Simoni, a riprova di un gruppo nel complesso più che competitivo. Certificato ulteriormente dal fatto Mariottini e Giusti sono state inserite nel progetto federale " ROG - Road to Olympic Games ", che promette di far crescere i migliori talenti italiani per prepararli alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trampolino elastico. Cloe pronta a vestire l’azzurro. Convocata con la Nazionale

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