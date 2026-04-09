Una donna di 43 anni, residente nella provincia di Bari, è deceduta poche settimane dopo aver perso i gemelli al quarto mese di gravidanza. La tragedia si è verificata poco dopo il periodo di Pasquetta. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa. La vicenda sta oggi attirando l’attenzione delle autorità competenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un dramma inaspettato ha sopraffatto la comunità di Bari con la scomparsa di Graziella Nannavecchia, una donna di 43 anni, deceduta all’ospedale Di Venere nel giorno di Pasquetta. Graziella era incinta di gemelli, ma purtroppo ha subito un aborto al quarto mese di gravidanza, perdendo entrambi i bambini. La tragedia si è consumata in un contesto in cui la gioia pasquale si è trasformata in un abbraccio di dolore e tristezza. La situazione di Graziella è rapidamente degenerata dopo la tragica perdita. Secondo quanto riportato dall’ASL di Bari, la donna ha subito un intervento di rimozione dell’utero, ma le complicazioni si sono presentate in modo critico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragico lutto: perde i gemelli al quarto mese e muore a 43 anni dopo Pasquetta.

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