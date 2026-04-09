Un uomo di 90 anni è deceduto nel pomeriggio a Galleno, lungo la strada provinciale Valdinievole, dopo essere stato coinvolto in un incidente con un'auto. Secondo quanto riferito, l’auto non si sarebbe fermata dopo l’impatto con la bicicletta, che si trovava sulla carreggiata al momento dello scontro. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 9 aprile 2026 – Incidente mortale a Galleno nel pomeriggio. Un uomo di 90 anni è morto nello scontro fra la bici su cui viaggiava e un’auto, lungo la strada provinciale Valdinievole. L’impatto è stato subito fatale: l’anziano è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, che sono arrivati sul posto con il 118, i carabinieri di San Miniato e la polizia locale di Castelfranco di Sotto per i rilievi del caso. A quanto si apprende, l’auto coinvolta nell’incidente non si sarebbe fermata a prestare soccorso e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare la persona alla guida del veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico impatto, muore anziano in bici. L’auto non si è fermata

Tragico impatto. Centauro di 53 anni muore contro autoUn motociclista di 53 anni di Sorisole ha perso la vita nell’incidente accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Ponteranica, all’altezza del locale...

Tragico incidente: urta una gallina, cade dalla bici e muoreReggio Emilia, 17 febbraio 2026 – Tragico incidente stamattina a Rondinara di Scandiano dove un 75enne ha perso la vita cadendo dalla sua bicicletta...

Temi più discussi: Tragedia a Campo di Marte: travolto da un’auto, muore un uomo / VIDEO - FOTO; Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittima; Anna Polese muore a 89 anni investita da una moto mentre torna a casa; Incidente a Palermo, con l’auto finisce veicoli in sosta: due feriti.

Tragico impatto, muore anziano in bici. L’auto non si è fermataL’incidente stradale a Castelfranco di Sotto, nella frazione di Galleno. Il ciclista aveva 90 anni, è morto sul colpo ... lanazione.it

Tragico incidente a Novi Ligure: 85enne investito e ucciso, papà di un noto comico televisivoAnziano investito in viale Saffi: Domenico Lauretta morto in un tragico incidente, indagini in corso sulla dinamica e forte cordoglio in città e nella famiglia del comico Claudio Lauretta. notizie.it

Tragico incidente stradale questa mattina, poco dopo l’alba, sull’autostrada A14 nei pressi dello svincolo di San Severo, in direzione sud. Una vettura, con a bordo una coppia di coniugi, è rimasta coinvolta in un violento impatto. - facebook.com facebook