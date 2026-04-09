Un incidente grave si è verificato sulla strada Bradanica, coinvolgendo un'auto e un autobus. Un uomo e suo figlio sono deceduti nello scontro frontale, mentre altri conducenti e passeggeri sono rimasti feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Un tragico scontro frontale ha dilaniato la tranquillità di Genzano di Lucania, trasformando un normale spostamento su gomma in una tragedia familiare. All’altezza del comune, sulla statale 655 Bradanica, l’impatto violento tra un autobus di linea e un’auto privata ha causato la morte di due persone, un padre e il suo figlio, che occupavano l’abitazione coinvolta nel sinistro. I soccorsi e il blocco della viabilità sulla Bradanica. Le squadre del 118 sono arrivate tempestivamente sul luogo del disastro per tentare ogni manovra di salvataggio, ma purtroppo i due occupanti dell’autovettura hanno perso la vita a causa della gravità dello scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Bradanica: padre e figlio muoiono nello scontro con un bus

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