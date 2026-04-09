Un incidente aereo si è verificato lo scorso 13 marzo in alta quota nella Vallemaggia, a circa 2600 metri di altezza. Dopo giorni di ricerche, le squadre di soccorso hanno trovato il pilota coinvolto nel disastro. Le operazioni di recupero sono state condotte in condizioni difficili, e il corpo del pilota è stato individuato e portato a terra. La dinamica dell’incidente rimane ancora sotto esame.

Le operazioni di soccorso in alta quota si sono concluse con il ritrovamento del pilota coinvolto nel sinistro aereo avvenuto lo scorso 13 marzo in Vallemaggia. La salma dell’uomo di 64 anni, residente nel Canton Friburgo, è stata recuperata questo 9 aprile nella zona di Cima del Lago, a circa 2.600 metri di quota, all’interno della carlinga del velivolo che era precipitato nel territorio di San Carlo. Il tragico evento risale al 13 marzo, quando l’aeromobile aveva lasciato la pista dell’aeroporto di Locarno-Magadino poco prima delle 14:00 con destinazione oltre il Gottardo. Il miglioramento delle condizioni climatiche e dello stato della neve ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza dopo settimane di attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Vallemaggia: ritrovato il pilota dopo il crash a 2600m

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