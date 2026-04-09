Tragedia di Domenico | il Consiglio Regionale chiede un cambio di cultura nel sistema sanitario

Il Consiglio Regionale ha richiesto un cambiamento di atteggiamento nel settore sanitario, in risposta alla tragedia di Domenico. Secondo un rappresentante, è necessario modificare alcuni approcci per prevenire incidenti simili in futuro. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione e sulla cultura delle strutture sanitarie, con l’obiettivo di evitare che eventi drammatici si ripetano. L’attenzione si concentra sulla riforma e sulla sensibilizzazione nel settore.

Fico: ‘Serve un cambio di cultura nel sistema sanitario per evitare che tragedie come quella di Domenico si ripetano. Napoli, 9 aprile 2026 – Si è svolto oggi un Consiglio Regionale monotematico dedicato alla vicenda del piccolo Domenico, per fare il punto sulle criticità emerse e sulle indagini avviate dalle autorità competenti. L’incontro ha rappresentato un momento necessario per analizzare le responsabilità e discutere le misure da adottare per prevenire simili tragedie in futuro. Le parole di Roberto Fico. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sottolineato la gravità della situazione: “In questa drammatica vicenda si va oltre il singolo errore, ma si parla di un sistema in cui, troppo spesso, relazioni personali e pratiche informali hanno prevalso su procedure chiare e controlli strutturati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tragedia di Domenico: il Consiglio Regionale chiede un cambio di cultura nel sistema sanitario Leggi anche: Nuovo centro trapianti e Casa Ail all'ospedale di Ravenna. De Pascale: "Un orgoglio per il sistema sanitario regionale" Domenico Caliendo: il messaggio di speranza e giustizia della madre in Consiglio RegionaleDomenico Caliendo: il messaggio della madre letto in Consiglio Regionale in Campania. Temi più discussi: La tragedia di Domenico nell'aula del Consiglio regionale della Campania. Fico: Saremo parte civile nei processi. Cambiamo ciò che non funziona; La tragedia di Domenico, al via l’interrogatorio di Oppido; La tragedia di Domenico, il governatore Fico: Una storia piena di errori ed omissioni; Morte di Domenico, si tratta per il risarcimento del Monaldi. La famiglia ha chiesto 3 milioni. Morte del piccolo Domenico, Fico in Consiglio regionale: «Una tragedia che impone di cambiare la sanità»Napoli - La morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, ... cronachedellacampania.it Accordo per il risarcimento alla famiglia di Domenico CaliendoAccordo vicino per il risarcimento alla famiglia di Domenico Caliendo: tre milioni la richiesta dopo la tragedia al Monaldi. stylo24.it Lucia Fortini. . Ospedale Monaldi di Napoli Tragedia del piccolo Domenico Caliendo #trapianto #ospedale #Monaldi #DomenicoCaliendo #ospedaledeicolli - facebook.com facebook