Un incidente stradale si è verificato lungo il tratto che collega il Santuario della Pace di Albisola al Comune di Stella, provocando la morte di un uomo di circa 35 anni, tecnico radiologo. La vittima, identificata come Francesco Viale, si trovava a bordo di un veicolo coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Francesco Viale, tecnico radiologo di quasi 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul tratto rettilineo che collega il Santuario della Pace di Albisola al Comune di Stella. La scomparsa improvvisa ha colpito duramente i suoi familiari, Armando e Daniela Bracco, e l’intera comunità locale. Il dramma si è consumato proprio nel momento in cui il giovane stava rientrando a casa. Dopo aver concluso il suo turno lavorativo, aveva comunicato alla madre, Daniela, che sarebbe arrivato per il pranzo intorno alle 13.30, ma non ha mai raggiunto la destinazione. Il profilo professionale tra l’ospedale San Paolo e l’Asl2. Nel contesto sanitario savonese, Francesco Viale era considerato un elemento di valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Savona: muore Francesco Viale, il tecnico dei sogni

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E’ morto il radiologo Francesco Viale in un incidente stradale: aveva 35 anni x.com

La vittima è Francesco Viale, tecnico sanitario di radiologia medica TSRM di 35 anni. - facebook.com facebook