Tragedia a Manerba | infarto fulminante uccide un uomo in piazza

Nella mattinata di mercoledì scorso, un uomo di 72 anni ha perso la vita improvvisamente in piazza a Manerba a causa di un infarto fulminante. L'episodio si è verificato in pubblico, senza che ci fossero segnali premonitori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti e ha portato le autorità a intervenire immediatamente.

Un improvviso malore ha strappato la vita a Franco Diem, 72 anni, nella mattinata di mercoledì scorso a Manerba. L'uomo si trovava in Via Atleti Azzurri d'Italia per parcheggiare il proprio veicolo quando è stato colto da un attacco cardiaco, morendo sul posto davanti alla farmacia comunale. I tentativi di soccorso e la dinamica dell'evento L'incidente clinico è avvenuto poco prima delle ore 11:00. Mentre l'ex autista cercava di sistemare l'auto nei pressi della piazzetta, è rimasto privo di sen . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Manerba: infarto fulminante uccide un uomo in piazza Tragedia a Prun: esplosione uccide un uomo, tre feriti graviLa tranquillità di Prun, frazione di Negrar di Valpolicella, è stata spezzata da una tragedia improvvisa. Polizia locale: infarto fulminante stronca l’agente Seffino dopoConegliano e Vittorio Veneto sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Marco Seffino, agente scelto della Polizia Locale. Si parla di: Manerba, stroncato in piazza da un infarto: muore 72enne. Manerba, 72enne colpito da un infarto, a nulla sono valsi i soccorsiVani i tentativi di rianimarlo anche con il defibrillatore presente in piazza e i numerosi tentativi dei soccorritori sopraggiunti in seguito. quibrescia.it Tragedia sul Garda, precipita dalla Rocca di Manerba: muore Arturo SaxingerL’uomo, di origini altoatesine e residente in Lombardia, è precipitato mentre era con la figlia. Inutili i soccorsi, indagini in corso sulla dinamica ... altoadige.it