Tragedia a Casaleggio | morto Davide Mafezzoni dopo il sinistro in auto

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, a Casaleggio, un incidente stradale si è concluso con il decesso di un uomo. Un'auto è finita in un fosso lungo la strada Provinciale 12, nel tratto tra Mosezzo e Casaleggio, coinvolgendo una singola vettura. La vittima è stata identificata come Davide Mafezzoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Un tragico evento ha colpito la comunità di Casaleggio nella tarda serata di martedì 7 aprile o nelle prime ore di mercoledì 8 aprile, quando un’auto è finita in un fosso lungo la strada Provinciale 12, nel tratto compreso tra Mosezzo e Casaleggio. A bordo del veicolo si trovava Davide Mafezzoni, un uomo di 58 anni molto conosciuto nel territorio locale, che ha perso la vita nel sinistro. Il ritrovamento della vettura è avvenuto poco dopo le ore 5 del mattino di mercoledì, grazie alla segnalazione di alcuni passanti che transitavano in quella zona. Le dinamiche del sinistro e il dolore della comunità. Le autorità stanno conducendo i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza temporale dell’incidente, cercando di stabilire se l’impatto sia avvenuto durante la notte o nelle primissime luci dell’alba. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Casaleggio: morto Davide Mafezzoni dopo il sinistro in auto Casaleggio, finisce con l'auto nel fosso: morto un uomoCon l'auto finisce in un fosso fra Mosezzo e Casaleggio: è morto così Davide Mafezzoni, 58enne di Casaleggio, conosciuto sul territorio. Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamentoBergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare.