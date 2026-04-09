Alle ore 20:30 del 9 aprile 2026, il traffico sulla riviera cittadina di Roma si mostra in diminuzione, con un calo dell’intensità rispetto alle ore precedenti. Le strade principali risultano meno congestionate, mentre alcune vie secondarie continuano a registrare rallentamenti. La situazione del traffico in città viene aggiornata regolarmente, offrendo un quadro aggiornato delle condizioni di circolazione in tempo reale.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando di intensità traffico sulla riviera cittadino dobbiamo per registrare un incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione c'è ancora una 20 a partire dall' uscita Magliana fino allo svincolo per la Cristoforo Colombo proseguendo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso a partire dalla Laurentina fino all'uscita per la Tuscolana restiamo sul raccordo per traffico intenso code anche in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo Tiburtina incidente sulla complanare del tratto Urbano della Roma L'Aquila ci sono tra Viale Palmiro Togliatti il bivio per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla...

Traffico Roma del 09-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico ancora ha sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro code sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica e sulla...

They Stole 1 BILLION in Jewelry Using the Sewers of Paris

Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; C'è da fare la tranvia, chiude l'incrocio tra Prenestina e Togliatti: ecco i percorsi alternativi; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta.

Traffico Roma del 09-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando di intensità traffico sulla riviera cittadino Dobbiamo però registrare un incidente lungo la carreggiata ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con accordo anulare in ... romadailynews.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook