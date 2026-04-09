Alle 19:30 del 9 aprile 2026, il traffico nella zona cittadina di Roma si presentava in diminuzione, con la circolazione più fluida rispetto alle ore precedenti. La riviera cittadina mostrava segnali di rallentamento, mentre le strade principali sembravano meno congestionate. Queste informazioni sono state fornite dal servizio di monitoraggio del traffico locale.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando di intensità traffico sulla riviera cittadino Dobbiamo però registrare un incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione c'è ancora una 20 a partire dall' uscita Magliana fino allo svincolo per la Cristoforo Colombo proseguendo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso a partire dalla Laurentina fino all'uscita per la Tuscolana restiamo sul raccordo per traffico intenso code anche in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo Tiburtina incidente sulla complanare del tratto Urbano della Roma L'Aquila ci sono tra Viale Palmiro Togliatti il bivio per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 19:30

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Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook