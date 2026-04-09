Alle 18:30 del 9 aprile 2026, sul Raccordo Anulare di Roma si segnalano alcune code a tratti in carreggiata. La situazione del traffico viene aggiornata dal servizio di monitoraggio e non sono stati riportati incidenti o interruzioni di carreggiata. Le auto procedono lentamente in alcuni punti, mentre in altri tratti il flusso rimane più fluido. La circolazione sembra essere influenzata da un lieve aumento di veicoli in transito.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria successivamente a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud della raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la via Tuscolana incidente code sulla complanare della tratto Urbano della Roma L'Aquila le cose interessano il tratto tra Viale Palmiro Togliatti e il bivio per il raccordo In quest'ultima direzione sulla tangenziale code da Corso Francia alla solari e poi dalla stazione Tiburtina a San Lorenzo è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 18:30

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Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook