Traffico Roma del 09-04-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 9 aprile 2026 alle 16:30 presentava alcune criticità, con diverse strade che mostravano rallentamenti e code. La situazione è stata monitorata dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità in varie zone della città. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sul Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Grazie Salaria successivamente a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna Così attratti a partire dalla Pontina fino al bivio con la via Tuscolana la polizia locale Ci segnala nel frattempo un incidente sulla Collatina all'altezza di via degli armenti inevitabili riflessi per la circolazione anche lungo via di Tor Cervara per un incendio di lieve entità chiusa via di Dragoncello 3 via Marco D'Aviano II viale Alessandro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla... Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; C'è da fare la tranvia, chiude l'incrocio tra Prenestina e Togliatti: ecco i percorsi alternativi; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta. Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook