Traffico Roma del 09-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 9 aprile 2026 alle 14:30 presenta alcune criticità, secondo le segnalazioni di luce verde e Roma servizi per la mobilità. Sono in corso lavori in alcune zone della città, che hanno causato rallentamenti e code. La situazione può variare a seconda delle aree interessate e delle condizioni del traffico in tempo reale. È consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità i lavori per le nuove tra via Roma chiuso da oggi il l'incrocio tra via Prenestina & Viale Togliatti proprio per lasciare spazio al cantiere per la tranvia Togliatti la circolazione del traffico ora procede lungo un percorso rotatoria intorno all'incrocio e per un altro cantiere in questo caso per il rifacimento dei marciapiedi cambio di viabilità anche in viale della Venezia Giulia dove Da oggi è vietato il transito tra Viale della Serenissima e via San Giusto su viale Castrense carreggiata ridotta in direzione Salaria per lavori all'altezza di via Acireale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 14:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla... Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt. Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook