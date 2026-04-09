Il traffico sulla rete di Roma al 9 aprile 2026 alle 11:30 mostra diverse criticità sulla viabilità cittadina. Il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti sul traffico nel raccordo e nelle zone circostanti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per fornire indicazioni agli automobilisti in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna ancora rallentamenti alla km 19 E400 all'altezza dell'uscita di Castel Giubileo per un incidente avvenuto questa mattina sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della colazione un altro incidente in carreggiata interna è segnalato al km 23 con rallentamenti per il traffico ed è chiusa per incidente anche la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria Intanto in viale della Venezia Giulia per una cantiere in corso dalla fine di gennaio tra Viale della Serenissima e via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 11:30

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...

Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla...

Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt; Pasqua in Sardegna: atteso un boom di traffico per le gite di Pasquetta.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook