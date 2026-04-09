Alle ore 8:30 del 9 aprile 2026, il traffico a Roma risulta ancora molto intenso su tutte le strade di accesso al centro. Si segnalano code sulla via principale che collega le zone periferiche con il cuore della città, causando rallentamenti diffusi. La situazione si presenta particolarmente critica nelle ore di punta del mattino, con traffico congestionato e tempi di percorrenza aumentati rispetto alla norma.

Luceverde Roma traffico ancora ha sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro code sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica e sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti questa situazione sulla Salaria con incolonnamenti da Fidene alla tangenziale est traffico intenso sul Raccordo Anulare cuore in carreggiata interna dalla Nomentana Tiburtina e dalla Casilina all'appia allenamenti e Coda a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Casilina alla Tiburtina rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 08:30

Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla A1 Roma Napoli per circa 6 km tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud...

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Temi più discussi: Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Esodo di Pasqua sulle strade e autostrade Anas 60 milioni di veicoli; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta.

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#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook