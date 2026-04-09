Alle prime ore del mattino, il traffico sulla rete stradale di Roma si presenta intenso su tutte le principali vie d'accesso. La situazione, come di consueto in questo orario, vede un volume elevato di veicoli in transito, rendendo difficile la circolazione nel centro urbano e nelle zone periferiche. La circolazione risulta rallentata, con alcuni tratti che registrano code e ingorghi.

Luceverde Roma trovati Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con incolonnamento rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Fidene all'aeroporto dell'Urbe traffico intenso sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud alla Appia e rallentamenti in carreggiata esterna Prenestina la A24 rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da via Prenestina viale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2026 ore 07:30

Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare...

Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in...

Temi più discussi: Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Esodo di Pasqua sulle strade e autostrade Anas 60 milioni di veicoli; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook