Due persone sono state arrestate nella provincia di Napoli durante un’operazione delle forze dell’ordine. I militari hanno scoperto un laboratorio clandestino dove venivano preparate e spedite sostanze stupefacenti. L’indagine ha portato al sequestro di droga e all’arresto di due individui. L’attività criminale coinvolgeva la vendita attraverso i social network e la spedizione tramite posta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza e sequestro di stupefacenti. I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato, nella provincia di Napoli, due individui colti in flagranza all’interno di un laboratorio clandestino. Il sito era utilizzato per la preparazione e il confezionamento di ingenti quantità di droga destinate al mercato nazionale. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’indagine partita da un precedente sequestro. L’attività investigativa ha avuto origine da un intervento effettuato nel mese di settembre a Caltanissetta. Da quel primo episodio, gli investigatori sono riusciti a sviluppare ulteriori accertamenti che hanno portato alla scoperta di un’organizzazione criminale strutturata, con base operativa a Napoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Traffico di droga Napoli-Caltanissetta, vendevano droga attraverso i social e la spedivano per posta, 2 arrestati

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